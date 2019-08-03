"بي إم دبليو" بثوب ياباني ومظهر شرس

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة 3D Design اليابانية عن باقة تعديلات للسيارة بي إم دبليو X3 لتكسوها بثوب من الكربون.

وأوضحت شركة التعديل أنها تقدم للسيارة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، باقة عناصر أيروديناميكية مصنوعة من ألياف الكربون الشفاف وتكتسي باللون الأبيض، وهو نفس لون السيارة.

وتضم هذه الباقة شفة اسبويلر للمئزر الأمامي وطاقم مئزر خلفي بمظهر الناشر واسبويلر لحافة السقف مصنوع من مادة اليوريثان.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة بدواسات وأزار نقل الحركة على المقود بحجم كبير والمصنوعة من الألومنيوم.

ولتتماشى السيارة مع المظهر الشرس الجديد، أجريت تعديلات على محرك الديزل رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر لزيادة قوته من - 220 حصاناً.