"غوغل" يحتفي بمديحة كامل

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

احتفي محرك البحث "غوغل" اليوم، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية مديحة كامل التي ولدت في الثالث من أغسطس 1948 في مدينة الإسكندرية، وتخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس.

وبدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني في عام 1965 حيث قدمت عدد من الأدوار الصغيرة في المسرح والسينما، كما عملت في عروض الأزياء. ويعتبر فيلم "30 يوم في السجن" الذي قدمته في أواخر الستينيات من القرن الماضي مع الفنان فريد شوقي، هو أول دور بطولة تقوم به، واختفت بعده لمدة عامين عن الساحة الفنية، قبل أن تعود مجدداً لتشارك في العديد من الأفلام التي قدمت فيها أدوار البطولة الثانية، حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، بعدما رفضت الدور كل من عرض عليها الدور من نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.

ارتدت مديحة كامل الحجاب واعتزلت العمل الفني في أبريل 1992، وكان آخر أفلامها فيلم "بوابة إبليس"، والذي أتلفت بعض مشاهده، وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة "دوبليره"، لأنها كانت اعتزلت الفن وقتها، ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل. وبعد اعتزالها لم تظهر إعلاميًا إلا في مقابلة في برنامج "حوار صريح جدا" العام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة بسبب ما قيل أنها شنت هجوما قاسيا جدا على الوسط الفني.

وعانت الفنانة الراحلة من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل "الأفعى"، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في المستشفى لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، مما أستدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

توفيت مديحة كامل في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة في ظهر اليوم التالي. ومن أشهر أفلامها "باسم الحب"، "العقل والمال"، "هو والنساء"، "العيب"، "مطاردة غرامية"، "أين حبى"، "أبواب الليل"، "الكدابين الثلاثة"، "حب المراهقات"، "حب وكبرياء"، "الشيطان امرأة"، "الصعود للهاوية"، "العفاريت".