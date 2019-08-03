«مبادرون 2» تستثمر طاقات الشباب في التطوع

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق برامج الفرصة التطوعية الشبابية «مبادرون 2» من مركز التطوع بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة التي تسعى إلى غرس القيم التطوعية لدى الشباب والفتيات للفئات العمرية ما بين 13 و17 عاماً، على مستوى أفرع الدائرة، بهدف استغلال وقت فراغهم وتعويدهم الأعمال التطوعية عبر تنفيذ 20 ساعة تطوعية.

وقالت مدير مركز التطوع فايزة خباب، إن برنامج «مبادرون» يتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات، التي تتمثل في إطلاق سلسلة من البرامج، أبرزها التعريف بالعمل التطوعي، ومهارات العمل الجماعي، والتسامح، وتحمل المسؤولية، واتخاذ القرار وحل المشكلات.

وأضافت أن الأنشطة تتضمن أيضاً الفرصة التطوعية «اقرأ لي» وهي قراءة قصة قصيرة للمسنين بأندية الأصالة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، و«أيادٍ كادحة» التي تقدم هدايا ووجبات غذائية وبرامج اجتماعية وصحية للفئة العاملة مكونة من بعض الاحتياجات اليومية بهدف إدخال السعادة على نفوسهم، بالإضافة إلى نشاط «الوفاء التطوعي» الذي يعنى بزيارة ومجالسة المسنين في دور الإيواء، أو في أندية الأصالة التابعة للدائرة.

وأوضحت خباب أن الدائرة تولي الأنشطة التطوعية اهتماماً كبيراً انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، واهتمامها بمختلف الشرائح، لاسيما فئة الأطفال، إذ إن «مبادرون» تسعى إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب والأطفال.