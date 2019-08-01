ألبومات الصيف.. الأصوات الناعمة تغيب عن الموسم

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

يشهد موسم الصيف تنافساً لافتاً بين نجوم الغناء في مصر، إذ يسعى عمرو دياب ومحمد محيي ومصطفى قمر، ومصطفى حجاج ورامي صبري، وغيرهم من المطربين، إلى الفوز بهذا السباق.

في المقابل تغيب عن ألبومات الصيف «الأصوات الناعمة» ومعظم النجمات المصريات والعربيات، ومن بينهن شيرين وآمال ماهر وإليسا ويارا وغيرهن.

وافتتح موسم الألبومات الصيفية المطرب، مصطفى قمر، بألبوم «ضحكت ليا» الذي يضم 12 أغنية، تعاون قمر فيها مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم حميد الشاعري وعمرو مصطفى ووليد سعد، وأمير طعيمة وأيمن بهجت قمر.

مفاجآت منتظرة

وطرح المطرب، مصطفى حجاج، أخيراً، ألبومه الجديد «هتزهزه»، ويضم أيضاً 12 أغنية، تعاون فيها مع محمد يحيى وياسر نور، وأسامة عبدالهادي ومصطفى حسن، وتوما وعنتر هلال، وغيرهم من الملحنين والشعراء. ويغلب على الألبوم الطابع الشعبي الذي تميز به مصطفى حجاج في ألبوماته السابقة.

ومن أهم مفاجآت الصيف المنتظرة كل عام ألبوم النجم عمرو دياب، الذي قرر طرح ألبوم جديد بعنوان «أنا غير»، خلال الأسابيع المقبلة، وأطلق من العمل أغنية واحدة بعنوان «بحبه»، ويفترض أن يطرح كل أسبوع أغنية لحين صدور الألبوم بشكل كامل في أول سبتمبر المقبل.

ويتعاون عمرو دياب في «أنا غير» مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين، من بينهم حميد الشاعري ومحمد رحيم، وأمير طعيمة ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين وأحمد المالكي، صابر كمال وإسلام زكي.

عودة

وينافس المطرب الشاب، كريم محسن، في موسم الصيف بألبوم جديد يحمل عنوان «قابل بقى»، ويتعاون فيه مع باقة من الملحنين والشعراء، من بينهم أحمد حسن راؤول وعمرعبده، ومحمد نصار وحسام سعيد، وإسلام خالد وأيمن عز.

كما يحضر رامي صبري في موسم الصيف بألبومه الجديد «فارق معاك»، الذي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين مثل أمير طعيمة وجلال الحمداوي، وهالة علي وعزيز الشافعي، ومدين وشادي حسن، وتامر حسين وأحمد علي موسى.

ويعود بعد غياب المطرب، هيثم شاكر، ويشارك في موسم الصيف الغنائي بألبوم جديد يحمل عنوان «هيثم 2019»، ومن المقرر طرحه الشهر المقبل.

ويتعاون هيثم في الألبوم مع مجموعة من المؤلفين والملحنين، في مقدمتهم نادر عبدالله وأيمن بهجت قمر، وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى، وشريف مكاوي ومحمد يحيى.

نقلة «واما»

بعد سنوات من التوقف، يعود فريق «واما» لإصدار ألبومات غنائية، والتعاون هذا الصيف بألبوم جديد يشكّل نقلة في مستويَي الألحان والكلمات.

وتعاون «واما» مع الملحنين والشعراء محمد يحيى ورامى جمال وإيهاب عبدالواحد، وأحمد فهمي وأمير طعيمة، وتامر حسين ونادر عبدالله وأيمن بهجت قمر وآخرين.

• 12 أغنية يضمها ألبوم مصطفى قمر الجديد «ضحكت ليا».