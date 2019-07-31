جائزة حمدان بن محمد للتصوير.. جهزوا كاميرات هواتفكم المحمولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثرت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، محاور دورتها التاسعة والتي تأتي تحت عنوان «الماء»، بمحور «التصوير بالهاتف المحمول» والذي يفتح المجال للتصوير بكل أنواع الهواتف المحمولة، وفق شروط وضوابط خاصة.

وكشف الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث، عن أن الجائزة تواصل للعام الثالث على التوالي مواكبتها للتسارع التقني ومستجدات صناعة التصوير العالمية، بمحور «التصوير بالهاتف المحمول».

وأضاف: «راقبنا باهتمام أصداء (الدرون) في الموسم الماضي و(التايم لابس) قبل ذلك، فلاحظنا شغف الجمهور بالتجديد والاكتشاف ومعاصرة مستجدات التصوير، فعقدنا العزم على إطلاق هذا المحور السهل الممتنع، المبسّط من حيث المبدأ والصعب نسبياً من حيث جودة الـمُخرجات المعتمدة على المهارة الشخصية وقليلٍ من التدخّل التقني، ثم استكملنا المتطلبات التقنية والقانونية الخاصة به لمنح فرصة مفتوحة لكل مستخدمي الهواتف المحمولة، والذين تجاوز عددهم نصف سكان العالم».

وتستقبل الدورة التاسعة للجائزة المشاركات بدءاً من اليوم وحتى 31 أكتوبر المقبل على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ea.