حورية سمراء تثير جدل عشاق «آرييل»

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

عاصفة من الجدل أثارها قرار شركة ديزني اختيار الفنانة، هالي بيلي، لتجسيد دور حورية البحر «آرييل» في النسخة الحية التي تنوي الشركة تقديمها من فيلم «ذا ليتل مرميد» الشهير، الذي عرض عام 1989. حيث قام عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق هاشتاج عبر«تويتر» بعنوان «Not My Ariel»، أو (ليست آريل التي أعرفها)، معربين فيه عن انزعاجهم من اختيار فنانة من أصول إفريقية للقيام بدور الحورية ذات الشعر الأحمر والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء التي ظهرت في نسخة الرسوم المتحركة في الفيلم، والتي ارتبط بها المشاهدون منذ طفولتهم. بل واعتبر بعضهم هذا الأمر بمثابة خداع تمارسه «ديزني» ضد جمهورها ومحبي «آرييل» والمعجبين بشعرها الأحمر، الذي تميزت به بين بقية أميرات ديزني طوال العقود الماضية، مطالبين الشركة باحترام هذه الصورة التي ارتبطوا بها والعدول عن قرارها باختيار بيلي، واختيار فنانة أخرى تشبه الشخصية الكرتونية، وقام بعض المشاركين في الهاشتاج بترشيح فنانات بالفعل، مثل أيما ستون وبيلا ثورن ولليزابيث جيليس وغيرهن. كما رفض هؤلاء اتهامهم بالعنصرية، موضحين أنهم لا يرفضون وجود شخصية من أصول إفريقية أو آسيوية أو من أي عرق، لكنهم يرفضون العبث بالصورة التي رسخت في أذهانهم عن الفيلم و(آرييل) على مدى سنوات طويلة، وأن كل ما يطلبونه هو مشاهدة (آرييل) الأصلية في الفيلم الجديد وعدم استبدالها بأخرى.

ودشن البعض هاشتاج مقابل بعنوان «Hallebailey is my Ariel» دافعوا فيه عن اختيار هالي بيلي للدور، استناداً إلى ما تتمتع به من صوت متميز وموهبة جميلة، معتبرين أنه حان الوقت لإجراء بعض التجديد على الفيلم الأصلي. معتبرين أن الشخصية والقصة كلها مستمدة من الخيال، وبالتالي يمكن إجراء أي تغيير فيها بسهولة، كما تدخل عدد من الفنانين ونجوم هوليوود للدفاع عن بيلي، مشيدين بما تمتلكه من صوت ملائكي وموهبة كبيرة قادرة على أن تمنح الشخصية الكرتونية روحاً جديدة، وتداول بعضهم مقاطع صوتية لبيلي وهي تغني أغنية من الفيلم. بينما أشارت «ديزني» عبر منصة «فري فورم» إلى أن كاتب قصة «ليتل ميرميد» كان من الدنمارك، وأن الحورية كانت تعيش في عالم البحار، وبالتالي يمكنها أن تتنقل من مكان إلى مكان، كما يمكن أن تكون ذات بشرة سمراء. ودعت المنصة الجمهور إلى اتاحة الفرصة أمام الفنانة هالي بيلي، معتبرة أن التضحية بما تمتلكه الفنانة من موهبة عالية وحضور وإحساس متميز لمجرد أنها لا تشبه الشخصية الكرتونية أمر غير منطقي.

من جانبه، صرح مخرج الفيلم الجديد، روب مارشال، في بيان له عند الإعلان عن فريق عمل الفيلم، أنه اختار هالي بيلي بعد بعد بحث مكثف، مرجعاً ذلك لما تمتلكه من مزيج فريد من الروح والقلب والشباب والبراءة، إضافة إلى صوت غنائي رائع، وهي صفات جوهرية ترشحها بقوة لتجسيد هذه الشخصية الأيقونية.

في حين أعربت بيلي عن سعادتها بهذا الاختيار، ونشرت عبر حسابها على «تويتر» صورة كرتونية للشخصية (آرييل)، لكن تحوّل فيها الشعر الأحمر إلى اللون الأسود، والبشرة البيضاء الناصعة إلى السمراء، مشيرة إلى أن «الحلم أصبح حقيقة».

