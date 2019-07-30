بيا علوش: أنا لست مغنية وجديدي باللهجة المصرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت الفنانة اللبنانية، بيا علوش، إنها ليست مغنية، وإنها تفضل الثناء على أعمالها، لأنها تكتب وتلحن وتوزع بنفسها، وهي تؤدي الأغاني الخاصة بها.

وبخصوص جديد أعمالها، أضافت علوش في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في «تويتر» لمتابعيها: «الجديد إن شاء الله في العام الجديد سيكون باللهجة المصرية، وهو مؤجل لأنني بعدني تعبانة، بالإضافة لإنو بعد فيه ناس كتار مش سامعة بالقديم اللي لازم ياخد حقو، لأني تعبت بالشغل عليه كلام ولحن وتوزيع وأداء وإنتاج».

وكانت الفنانة اللبنانية بيا قد تأخرت عن إصدار أغان جديدة، بسبب استمرار حالة الحزن جراء وفاة والدتها في مارس العام الماضي.

يذكر أن بيا علوش هي ابنة الفنان اللبناني وضابط الإيقاع الراحل مصطفى علوش.