3 روبوتات تدير «كافيه» في دبي وتقدم الطلبات للزبائن

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

تشهد دبي الشهر المقبل إفتتاح أول «كافيه» في العالم يعتمد على الذكاء الإصطناعي والروبوت مائة بالمائة دون الحاجة للعامل البشري.

وقال مسؤولون عن المشروع إن الكافيه المملوك لشركة إماراتية يجري وضع لمساته النهائية حالياً، بدبي فيستيفال سيتي.



وقالت المتحدث بإسم الشركة المنفذة سارة الهاشم إن المشروع الذي يحمل إسم (روبوكافيه) سوف يعتمد على 3 روبوتات تقدم الخدمات للعملاء، موضحة أن العميل بإمكانه طلب مشروباته وطعامه عن طريق جهاز لوحي مثبت في الطاولة.

وشرحت أن الروبوت يتلقى الطلب ويعده ويرسله عبر مسارات آلية الى طاولة العميل، وتتم هذه العملية على أنغام موسيقية وعرض ليزر متعدد الالوان ما يضفي متعة للحاضرين.

واعتبرت الشركة الإماراتية المنفذة للمشروع أن الكافيه سيشكل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة وإضافة نوعية لقطاع الضيافة في مدينة دبي، وسيكون مقصداً ومعلماً سياحياً يستقطب زوار الإمارات.