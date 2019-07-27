برنامج صحي لإنقاص وزن رجال الشرطة الإندونيسية

المصدر: إندونيسيا - رويترز

تُخضع إندونيسيا رجال الشرطة، من أصحاب الوزن الزائد، لبرنامج قاسٍ يشمل التمارين الرياضية والسباحة والعدو، بعدما أبلغتهم السلطات بأنه يستحسن لهم اكتساب اللياقة، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهام الوظيفة. وقال متحدث يدعى فرانس بارونج مانجيرا، إن رجال الشرطة سيخضعون للمراقبة عن كثب، خلال البرنامج الذي يستمر أسبوعين، كما سيحصلون على إرشادات من خبراء في التغذية والطب.

وأضاف: «نعتقد أن كل الأفراد المختارين، ليسوا من أصحاب الوزن المثالي». وأشار إلى أن قوة الشرطة ارتأت أن الوزن المثالي لرجل الشرطة، ينبغي أن يساوي طوله بالسنتيمترات ناقص 110.

وشهدت إندونيسيا ارتفاعاً في عدد البدناء، خلال السنوات القليلة الماضية، وقدرت منظمة الصحة العالمية عام 2018، أن 28% على الأقل من تعداد السكان في إندونيسيا، البالغ 250 مليون نسمة، يعانون زيادة الوزن.

وذكرت وسائل إعلام أن مسحاً أجري عام 2018 على 300 ألف أسرة، خلص إلى أن هناك بديناً واحداً تقريباً بين كل خمسة بالغين في البلاد. وعُزيت هذه النتيجة إلى اتباع أسلوب حياة لا ينطوي على كثير من الحركة، ونظام غذائي غني بالزيوت والسكر.