ثلوج في جنوب إفريقيا.. والعالم يعاني حرارة الصيف

المصدر: جوهانسبرغ - د.ب.أ

في الوقت الذي يعاني الكثير من دول العالم، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، موجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف، يتكدس السكان في جنوب إفريقيا أمام المدافئ في ظل موجة من الطقس شديد البرودة وتساقط الثلوج في البلاد.

واستمر سقوط الثلوج على بلدة ساذرلاند، وهي بلدة صغيرة في كيب الشمالية، طوال الليل، وغطت الثلوج المنطقة، صباح أمس، وفقاً لما أظهرته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية، أنيت فنتر، إن هناك ثلوجاً بسُمك لا يقل عن 20 سنتيمتراً، وسط درجات حرارة شديدة البرودة، وأضافت: «الثلوج في كل مكان».

إلا أن فنتر أوضحت أن الثلوج ليست بالكثافة ذاتها التي كانت عليها الحال خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كان السائحون يعلقون أحياناً بسبب انزلاق الطرق وصعوبة السير في ظل تراكم الجليد عليها.