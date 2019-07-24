مقيمة في دبي أول لبنانية تصل إلى قمة إيفرست

المصدر: دبي - رويترز

وصلت تيما دريان، أول من أمس، إلى قمة جبل إيفرست، ولم يكن في ذهنها أنها كانت تصنع التاريخ. واعتلت قمة جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم على ارتفاع 8848 متراً، لتصبح أول لبنانية تصل إلى هذا المكان.

وجاء صعود تيما، التي تقيم وتعمل في دبي، بعد شهرين من الجهد والمثابرة في بناء القدرة على التحمل، وانتظار الظروف الجوية المناسبة، لكن تجربتها تعرضت لصعوبات، تسبب فيها متسلقون آخرون، يفتقر بعضهم إلى الخبرة اللازمة للوصول إلى القمة.

وتضيف تيما أن هدفها كان مجرد الوصول إلى القمة، بصرف النظر عن كونها الأولى أم لا، لكن الحصول على هذا الشرف يجعلها تشعر بمسؤولية إضافية. وتوضح تيما أن رحلة إيفرست تتطلب ميزانية تراوح بين 30 و45 ألف دولار للشخص الواحد، ولهذا فقد أنفقت كل مدخراتها تقريباً.

وتقول تيما، التي تسلقت 18 جبلاً في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، إنها لم تكتشف أنها أول امرأة من لبنان تصعد قمة جبل إيفرست إلا بعد نزولها.

وتوفي 11 شخصاً على الأقل هذا العام أثناء تسلق جبل إيفرست، بسبب سوء الأحوال الجوية، ونقص الخبرة، واكتظاظ المسارات. وقال مسؤولون نيباليون إن تسعة لاقوا حتفهم في الجانب النيبالي، واثنين على الجانب التبتي، ليصبح هذا الموسم هو الأكثر من حيث عدد الضحايا منذ عام 2015.