«حمدان بن محمد للتصوير».. احتفاء بـ «تصوير المدن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر يونيو الجاري، التي كان موضوعها «تصوير المدن». وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» المصور التركي فاتح أوزديمير، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز NIKON D7200 SLR مقدّمة من «نيكون الشرق الأوسط وإفريقيا».

نسخة شهر يونيو من المسابقة شهدت تفوّقاً خليجياً مبشراً في هذا الحقل الفوتوغرافي المهم، من خلال المصور الإماراتي عبدالله البقيش، والسعودي إبراهيم الملحم، والعُماني سالم الحجري، بجانب المصور الفلبيني ألكسندر رامات، والتركي فاتح أوزديمير.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام» HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يونيو استخدام الوسم HIPAContest_Cityscape#.

الأكثر طلباً

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «تصوير المدن من الحقول الفوتوغرافية المهمة والأكثر طلباً على المستوى الدولي، يتطّلب من المصور تضافر مشاهد ذهنية عدة في آنٍ واحد، ليختار الزاوية والطريقة الأنسب، التي قد لا تكون الأجمل بالضرورة! لكنها فريدة لم يسبق لها أحد آخر. التفوّق الخليجي في هذه النسخة أشعرني بالتفاؤل.. أبارك للفائزين وأرجو لبقية المشاركين حظاً أوفر في النسخ المقبلة».

فوزي الأول

وقال المصور التركي فاتح أوزديمير، الفائز بجائزة «اختيار الجمهور»: «التقطت الصورة عام 2015، يظهر فيها مسجد السليمية، أحد أهم المعالم المعمارية للإمبراطورية العثمانية، ورجل في طريقه للمسجد، وقد امتزجت أدخنة مواقد المنازل بأشعة الشمس. هذا فوزي الأول الذي أسعدني كثيراً كوني شغوف جداً بالتصوير، وأدرك أهمية الفوز بمسابقات التصوير لمسيرتي، فهو نقطة تحوّل فارقة. أطمح دوماً للاكتشاف والتقاط صور فريدة من نوعها».

دليل على التميّز

قال المصور الإماراتي عبدالله البقيش، عن صورته الفائزة: «الصورة لبرواز دبي، استخدمت الطائرة المسيّرة (الدرون) في التصوير. لم يكن من الصعب وضع برج خليفة في منتصف البرواز، وكنت سعيداً جداً بالنتيجة النهائية. إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بمسابقة تصوير على وسائل التواصل الاجتماعي، شعرت بالسعادة والتكريم حقاً. أنا أصوّر بلا توقف لأني أعلم أن المعرفة لا حدود لها. الفوز هو أفضل دليل على التميّز في مهنة التصوير، فهو يوفر لي مزيداً من الدعم من الأصدقاء والمجتمع».



علي بن ثالث:

«تصوير المدن يتطّلب

من المصور تضافر

مشاهد ذهنية

عدة في آنٍ واحد،

ليختارالطريقة

الأنسب».