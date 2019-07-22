هل تعرفون... محبوبة الإماراتيين اليابانية؟

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

بفترة انتظار تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عام كامل، يمكن اعتبار سيارة «سوزوكي جيمني» اليابانية، واحدة من أكثر السيارات طلبا في الدولة بين فئة الشباب الإماراتي، ما يجعلها واحدة من أكثر الصرعات رواجا في المجتمع الإماراتي وما يمكن وصفها بالـ «هبّة» الجديدة، بالرغم من بساطة تصميمها وقيمتها أيضا.

قد يكون من الصعب تحديد سبب تحول هذه المركبة إلى واحدة من أشهر السيارات انتشارا بين الإماراتيين تحديدا، خاصة وأن مواصفات هذه المركبة كحال تصميمها، تعتبر بسيطة ومتواضعة، بمحرك ذو سعة 1.5 ليترا فقط، وسرعة قصوى لا تتعدى حد الـ 145 كيلومترٍ في الساعة، وتصميم داخلي بعيد تماما عن أي تعقيدات تذكر.

وبالرغم من كون «سوزوكي جيمني» من مركبات الدفع الرباعي التي تقع تحت فئة المركبات الرياضية متعددة الأغراض «إس يو في» وتتميز بتصميم قوي ورجولي، إلا أنها تحولت في الآونة الأخيرة، إلى واحدة من أكثر المركبات طلبا بين فئة الشابات الإماراتيات أيضا، حيث يزيد عدد الشابات على قائمة الانتظار لاقتنائها عن الشباب، وقد يكون ذلك بسبب حجم المركبة الصغير جدا، وشكلها الصندوقي المميز، ما يجعلها ذات شكل خارجي ملفت، وذلك قبل أي تعديلات إضافية تذكر، خاصة وأنه يتم طلب هذه السيارة بألوان غير مسبوقة ملفتة وصارخة، الأمر الذي يعزز من شكلها المثير للاهتمام.

بالرغم من أن قيمة السيارة لا تتجاوز 68 ألف درهم إماراتي، إلا أن «هبّة» الـ «سوزوكي جيمني» لا تتوقف عند شرائها، بل تبدأ بعد ذلك مرحلة التعديلات و«التزويدات» على المركبة لتتحول إلى نسخة أكثر فخامة ولفتا للنظر، بينما يصل البعض في هوس التعديل الخارجي على الشكل، إلى تحويلها لنسخة مصغرة مطابقة للأصل عن سيارة مرسيدس بنز الفئة «جي» الجديدة، وخدمة تعديل الشكل الخارجي للمركبة، تقدمها عدد من الشركات الخاصة داخل وخارج الدولة بقيمة تتفاوت بين 40 ألف درهم إلى 200 ألف درهم إماراتي.

وبالرغم من مواصفاتها البسيطة، وحجم محركها الأبسط، إلا أنها تعتبر واحدة من السيارات ذات الأداء الجيد جدا مقارنة بهذه المواصفات وقد يكون الأمر عائدا لصغر حجمها، كما أن «سوزوكي جيمني 2019» تتميز بكونها أقل إزعاجا عن نظيراتها السابقات، الأمر العائد إلى تعديل أنظمة العزل فيها، كما أنها أقصر بـ 3 سنتيمترات، وأعرض بـ 4.5 سنتيمترا عن السابق، بالإضافة إلى احتوائها على شاشة لمس ذكية، وكاميرا خلفية لمزيد من الراحة والعملية خلال صف المركبة.