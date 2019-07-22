دبي الذكية توظّف خدمة «راشد» لإثراء تجربة زوار «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن استعدادات الإمارات لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» الدولي، وسعياً نحو تقديم أفضل مستوى من الخدمات لزوار الحدث من جميع أنحاء العالم، أعلنت دبي الذكية عن تعاونها مع «إكسبو 2020» وشريكيه في مجال الخدمات الرقمية «أكسنتشر» و«اتصالات»، لتوفير خدمة «راشد» الذي أطلقته دبي الذكية ليعتمد أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في خدمة الناس، باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للحدث الدولي www.expo2020dubai.com، وتطبيق إكسبو للهواتف الذكية الذي سيتم إطلاقه قريباً.

ويمكن استخدام منصة «راشد» عبر أي جهاز ذكي، حيث ستسهم في إثراء تجربة زوار بوابة وتطبيقات «إكسبو 2020»، وستزودهم بكل المعلومات التي يحتاجونها حول الحدث الدولي، فضلاً عن الخدمات الأخرى المختلفة التي تتيحها لهم، بما في ذلك حجوزات الرحلات الجوية والفنادق. ويأتي هذا تماشياً مع خطط الإمارات لتقديم أفضل الخدمات للزوار من جميع أنحاء العالم لدى استضافتها أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وسيتمكن زوار الحدث الدولي من استخدام منصة «راشد» للاستعلام عن «إكسبو 2020»، وجمع المعلومات عن العروض والفعاليات والمعالم البارزة، والاشتراك في نشرة أخبار إكسبو، أو لتقديم مقترحات وتعليقات.

وأكدت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أهمية التعاون المشترك بين كل الجهات في إمارة دبي والدولة لتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، وإظهاره بأفضل صورة أمام ملايين الزوار.

وأضافت بن بشر: «نحرص في دبي الذكية على أن نكون جزءاً من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وأن نسهم بدور فعّال فيها، لنؤكد يوماً بعد يوم ريادة دولتنا في مختلف المجالات، وفي أسلوب الحياة المتفرد الذي تقدمه للناس. ومن خلال هذا المشروع مع (إكسبو 2020 دبي) سيلمس الزوار عن كثب الجوانب الرئيسة والتجارب الاستثنائية التي ستجعل من دبي أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض، وعبر سلسلة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لسكانها وزوارها في جميع القطاعات».

وقال الرئيس التنفيذي للتقنية في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي: «يعمل (إكسبو 2020 دبي) عن كثب مع شركائنا الرسميين ومزودي الخدمات في المجال التقني، لتنظيم أفضل العروض في العالم حول الذكاء الاصطناعي وقدرته على إحداث التحول. وسيستخدم حل المساعد الافتراضي لإكسبو تقنية الذكاء الاصطناعي لخدمة «راشد» للرد على الأسئلة المتكررة التي يطرحها الزوار، والمساعدة في توفير وقت 30 ألف متطوع ليتمكنوا من التركيز على تعزيز تجربة الزائر».

وكانت دبي الذكية قد طوّرت منصة «راشد» إلى تحديث «العيش في دبي»، ليشكّل المشروع المستشار الذكي لمدينة دبي، الذي يعد أول خدمة حكومية من نوعها في الشرق الأوسط توفر لسكان وزوار إمارة دبي إجابات موثوقة حول متطلبات عيشهم في المدينة، حيث يمكنهم الحصول من خلال المنصة على معلومات مباشرة وموثوقة حول الخدمات والإجراءات في معظم مجالات الحياة اليومية.

«العيش في دبي»

يمكن لجميع سكان وزوار إمارة دبي الاستفادة من خدمة «العيش في دبي»، والاطلاع على كمّ الأسئلة والمعلومات التي توفرها، وتتمكن من الإجابة عنها من خلال زيارة المواقع التالية: Rashid.ae أو dubai.ae وكذلك تطبيق «دبي الآن» Dubai Now.