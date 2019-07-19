غشتاد.. سياحة مترفة في جبال الألب

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

تعتبر مدينة غشتاد السويسرية واحدة من أهم وأرقى الأماكن السياحية في العالم، واستطاعت بفضل تنوع خدماتها وجمال مناظرها أن تصير من الأماكن المفضلة للأثرياء ومشاهير العالم من نجوم السينما والرياضة ومشاهير المجتمع، حيث إن سحرها وجاذبيتها وخدماتها السياحية رفعت أسهمها في سوق السياحة المترفة، غير أنها ليست حكراً على الأثرياء، بل صارت مقصداً عاماً نظراً لاعتدال حرارتها حتى في أشهر الصيف وكأن حرارة الصيف لا تصلها.

يعود تاريخ السياحة في مدينة غشتاد السويسرية إلى أكثر من 100 عام، ولايزال نمط العيش الأصيل في جبال الألب من الأشياء البارزة في مدينة غشتاد.

تقع غشتاد جنوب غرب سويسرا، ويعتبر موقعها من المواقع الممتازة للقيام برحلات قصيرة في يوم واحد إلى مناطق سياحية مجاورة، مثل إنترلاكن، ومونترو، ولوسيرن.

تحتضن مدينة غشتاد الكثير من المناسبات الكبيرة، حيث يمكن للزوار الاختيار بين 1000 مناسبة مختلفة أو أكثر تم إدراجها على التقويم السنوي للمناسبات، حيث يتمتع عدد كبير من هذه المناسبات بسمعة دولية، مثل مهرجان سومي موزيكو دو غشتاد، ومهرجان مينوهين، أو دورة كريدي أغريكول المفتوحة للتنس الأرضي في سويسرا.

تصنّف غشتاد، وبحسب خبراء السياحة، من أجمل الأماكن على سطح الأرض في موسم الشتاء، حيث تسمح طبيعتها الخلابة للزوار بممارسة الكثير من الرياضات الشتوية، حيث يوجد 250 كيلومتراً من حلبات التزلج في مناطق بيرنيز أوبرلاند، وتحتل المدينة المراتب الثلاث الأولى في سويسرا كلها.

خلال أشهر الصيف تجذب المنطقة السياح لوجود مسارات للسير يبلغ طولها 300 كيلومتر، وسكك حديدية تعبر إلى داخل الجبال، وتعد المدينة هي أحد مقدّمي الخدمات في مجالَي الجمال والصحة، حيث يوجد بها العديد من المراكز الصحية الراقية التي تقدم خدماتها للسياح ومن يريدون الحصول على الحيوية والجمال والشباب الدائم.

جبل ويسبيلد

جبل ويسبيلد هو الأشهر في منطقة غشتاد السويسرية، وهو من الوجهات الرئيسة في الصيف بسبب الفعاليات التي تقام عليه، ويعتبر من أكثر الأماكن الممتعة، سواء للأطفال أو الكبار، حيث يتضمن أماكن لصناعة الأجبان السويسرية المشهورة، مع مكان للعب الأطفال توجد فيه حديقة صغيرة للحيوانات.

ويمكن الوصول إلى جبل ويسبيلد عن طريق التلفريك الذي يعمل من الساعة 9 حتى 4.30 عصراً، ويمكن الوصول عن طريقه إلى ممشى جيستاج والبحيرة الشهيرة «لوينن»، كما يعد الجبل أيضاً من نقاط انطلاق راكبي الدراجات والطيارين الشراعيين.

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