دي كابريو: أحاول ألا أفرط في إنفاق المال

المصدر: فيينا - د.ب.أ

يحاول نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو التعامل مع أموره المالية بحرص. وقال النجم الأميركي في تصريحات لصحيفة «كرونه» النمساوية: «أحاول ألا أفرط كثيراً في إنفاق المال. أحاول التركيز على الأمور البسيطة في الحياة وجعل الأمور جيدة».

وذكر دي كابريو (44 عاماً) أنه يعي دائماً أن الاستقرار المالي يضمن له أيضاً حرية الاختيار الفني، وقال: «لذلك أتعامل بحرص (مع الأمور المالية)»، موضحاً أنه من المهم للغاية في هوليوود أن تكون متواجداً في الوقت المناسب في المكان المناسب، وقال: «هناك أوقات تكون فيها بالغ الشهرة، وهناك أوقات تكون فيها أقل شهرة. هنا يجب أن تتجاوز هذه المرحلة». واعترف النجم الحائز جائزة الأوسكار بأنه يشعر بالإحراج الشديد عندما ينسى النص خلال التصوير، وقال: «الأمر حينها يصبح كما لو كنت طفلاً يذهب إلى المدرسة مرتدياً سروالاً داخلياً فقط.. الكاميرا وكل من في الاستوديو يشاهدونك وأنت ببساطة لا يمكنك الأداء».