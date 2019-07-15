وزير يوناني يتشاجر مع شرطي فرنسي

المصدر: أثينا - أ.ف.ب

اتهم وزير الاقتصاد اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، أول من أمس، عناصر الشرطة الفرنسية بالتصرف «بعنف»، خلال عملية تدقيق في جوازات السفر بمطار شارل ديغول.

وقال فاروفاكيس إنه كان قد وصل للتو إلى مطار شارل ديغول، في رحلة من أثينا، عندما طلب منه عنصر أمن يقف عند باب الطائرة جواز سفره. وأوضح فاروفاكيس أنه سلم جواز السفر، لكن عنصر الأمن قطع الطريق أمامه أثناء محاولته المرور، وأضاف «تصرف بعنف بعد أن قطع طريقي»، وتابع «أساء معاملتي واستخدم العنف الجسدي»، مضيفاً أن الشرطي دفعه وأخذ منه جواز السفر، وأمره بالوقوف عند الحائط. وفي فيديو صوّره أحد المسافرين، يقول فاروفاكيس للشرطي: «إنك عار على الأمة الفرنسية، قطعت علي الطريق ثم دفعتني»، وأضاف «لن أتبعك، لا أثق بك، تتصرف بعنف وفظاظة، أود التحدث إلى مسؤول».

وقال «إنك عنصر سلبي في صفوف الشرطة، وعار على بلادك، أود التحدث مع مسؤول آخر».

وتم استدعاء ضابطَي شرطة، ثم أعيد جواز السفر إلى فاروفاكيس الذي قال «أطلب اعتذاراً رسمياً من الشرطة الفرنسية».