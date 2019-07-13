5 جرحى في مهرجان الثيران بإسبانيا

المصدر: إسبانيا - رويترز

قال الصليب الأحمر، أمس، إن ثوراً جرح رجلاً وإن ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج من إصابات لحقت بهم في اليوم السادس من مهرجان «سان فيرمين» لركض الثيران في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا. وفي الساعة الثامنة صباح كل يوم في الفترة من السابع من يوليو إلى الـ14 من الشهر نفسه يصطف آلاف في شوارع المدينة التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى للركض مع الثيران في تقليد مستمر منذ قرون. وعلى مسافة 875 متراً تركض عبر شوارع المدينة الضيقة ستة ثيران ذات نزعة هجومية، تتقدمها ستة ثيران أكبر حجماً وأكثر انصياعاً بعد أن انطلقت من حظيرتها إلى حلبة المصارعة، بينما يحاول الراكضون تفادي الإصابة بقرون الثيران أو السقوط تحت حوافرها.

واستمر الركض أمس دقيقتين و18 ثانية، وكان معظم المشاركين في الحدث قد بدأوا الركض قبل قليل من انطلاق القطيع.

ويقتل المصارعون الثيران في وقت لاحق من النهار في حلبة المصارعة.