ليتوانيان يفوزان ببطولة العالم لحمل الزوجات

المصدر: فنلندا - رويترز

فاز زوجان من ليتوانيا ببطولة العالم لحمل الزوجات، للمرة الثانية على التوالي، في مدينة سونكايارفي الفنلندية، أول من أمس، وذلك في مضمار يتضمن الركض والخوض في بركة من المياه، واجتياز العديد من العقبات. وحقق فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا كيركيلياوسكيني اللقب بالتفوق على بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين، الفائز بالبطولة ست مرات.

وتجذب البطولة آلاف الزوار كل عام في البلدة الواقعة بوسط فنلندا، التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة.

واقتنص كيركيلياوسكاس وزوجته لقب النسخة الـ24 للبطولة من ميتينين، بفارق‭‭ ‬‬ضئيل بلغ 0.1 ثانية.