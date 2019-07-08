رحيل الموسيقار جواو جيلبرتو عن 88 عاماً

المصدر: ريو دي جانيرو - د.ب.أ

توفي المغني وعازف الجيتار البرازيلي جواو جيلبرتو، الذي يُعدّ أحد روّاد نمط «بوسا نوفا» من الموسيقى الشعبية البرازيلية، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وكتب مارسيلو عبر موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي: «لقد رحل أبي».

وذكرت بوابة «جي 1» الإخبارية البرازيلية: «أن جيلبرتو توفي في منزله في ريو دي جانيرو».

وعلى الرغم من أنه ليس مؤسساً لنمط «بوسا نوفا» - مزيج من موسيقى الجاز والسامبا - فإن وصول جيلبرتو إلى الساحة في عام 1958 هو ما أطلق هذا النمط.

وفي غضون فترة زمنية قصيرة، حقق نجاحات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نسخته من «ذا جيرل فروم ايبانيما»، أو (فتاة من إيبانيما).

وباع ألبومه مع عازف الساكسفون الأميركي ستان جيتز، ملايين النسخ، وفاز بجائزة «غرامي» لألبوم العام في عام 1965.