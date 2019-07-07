كلب ينقذ امرأة في ألمانيا

المصدر: ألمانيا - د.ب.أ

تشتبه السلطات الألمانية في تورط مجموعة من المراهقين والأطفال، يبلغ أصغرهم 12 عاماً، في جريمة اعتداء على امرأة في مدينة مولهايم، المطلة على نهر الرور غرب ألمانيا.

وذكرت الشرطة، أمس، أن الضحية أصيبت بجروح نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وتتلقى الرعاية الطبية حالياً.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة استجوبت المشتبه فيهم بحضور آبائهم، ثم قامت بتسليمهم للآباء.

وبحسب بيانات الشرطة، انتبه الجيران في الحي التاريخي بمدينة مولهايم إلى وجود مشكلة، بسبب النباح المستمر للكلب الخاص بالضحية، وعثر الجيران على المرأة الشابة وشخصين آخرين خلف حديقة منزلها، وأبلغوا الشرطة.

وعقب الملاحقة أوقفت الشرطة مجموعة مكوّنة من ثلاثة مراهقين.

ويذكر أن الأطفال دون الـ14 عاماً معفون من المسؤولية الجنائية في ألمانيا، ولا يخضعون لمحاكمة.