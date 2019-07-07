«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تنظم «Jump» احتفاءً بسيداتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للمرأة، أخيراً، ورشة عمل ضمت 100 من موظفيها من الذكور والإناث في مناصب وظيفية مختلفة من جميع أقسام الشركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وإيجاد أفضل السبل لمعالجتها. وتأتي هذه الفعالية التي حملت اسم «Jump»، وعقدت في فندق «ذا ريتريت بالم دبي» في نخلة جميرا، احتفاءً بمرور 100 يوم على تأسيس «مجلس دو للسيدات».

وتأسس مجلس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للمرأة في بداية عام 2019 كواحدة من مبادرات الشركة، الهادفة إلى تعزيز التنوع والتناغم، بما ينسجم مع رؤيتها نحو ضمان بيئة عمل أكثر توازناً. ويهدف المجلس إلى تعزيز الوعي بأهمية تمكين المرأة وتسهيل الحوارات والنقاشات البناءة، إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات تسهم في تزويد الموظفات بالمعرفة والمهارات اللازمة، وتشجيعهن على المشاركة والانخراط في مختلف الأنشطة والمبادرات التي تطلقها الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة،عثمان سلطان: «تمكنت شركتنا، خلال العقد الماضي، من استقطاب مجموعة متنوعة من المواهب وأصحاب المهارات من مختلف الأجيال والأجناس والجنسيات والثقافات، الذين يعملون معاً لتحقيق هدف مشترك، وهو ترسيخ مكانة الشركة كرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونتيجة هذا التنوع في القوى العاملة، أسسنا في بداية هذا العام (مجلس دو للسيدات)، ليكون بمثابة منصة متقدمة تتيح لموظفاتنا التعبير عن أفكارهن اللامعة، وتعزيز مشاركتهن في بيئة عمل تتسم بالتناغم والإيجابية».