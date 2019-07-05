مخيم صيفي وأنشطة مستوحاة من الأفلام في «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يقدم متحف اللوفر أبوظبي مجموعة من الفعاليات الموجهة للأطفال واليافعين، منها مخيم صيفي، وأنشطة مستوحاة من أفلام سينمائية، ومن هذه الفعاليات ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي تمتد على يومين، وتقام بالتعاون مع استوديو التصوير في منارة السعديات، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المترافق مع معرضه «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية». تُنظم ورشة العمل هذه في متحف اللوفر أبوظبي، وباستوديو التصوير في منارة السعديات.

سيكتشف المشاركون في يومهم الأول، أول معرض للصور الفوتوغرافية ينظمه المتحف تحت عنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية»، حيث سيطّلعون على التقنيات الأولية التي سبقت عصر التقنيات الرقمية في التصوير، ليصمموا بعد ذلك كاميرا ذات ثقب بسيط تمكّنهم من تصوير لقطات في المتحف تركّز على التركيب والمساحة والضوء.

أما في اليوم الثاني، فسيتوجه المشاركون إلى استوديو التصوير في منارة السعديات، حيث سيحمضون صورهم باستخدام تقنيات اكتشفها أول المصورين في التاريخ.

أما «مغامرة الأزياء» فهي فعالية تفاعلية تقوم على ألعاب مستوحاة من الأزياء المستخدمة في القطع الفنيّة المعروضة في قاعات عرض المتحف. وتشمل المغامرة مراحل عدّة، تقوم كل مرحلة منها على تحدٍ خاص يخوضه الأطفال، وتجمع هذه المغامرة، التي تمتد حتى 31 مايو 2020، ما بين التعليم والترفيه، وذلك بغية تشجيع الأطفال والعائلات على اكتشاف مجموعة اللوفر أبوظبي الفنية، من خلال تجارب حسية وجسدية، وأخرى تشمل الوسائط المتعددة.

وتم تصميم فعالية «مكتشفو الفن» خصيصاً للأطفال واليافعين، حيث يمكنهم من اكتشاف مجموعة المتحف الفنية وثقافات العالم المختلفة وتاريخها، عبر أنشطة تقوم على تفاعل المشتركين مع القطع الفنية المعروضة. ويستقطب هذا المخيم الصيفي، الذي سينطلق في شهر يوليو الجاري، أولاد العائلات التي تقضي موسم الصيف في الدولة.

وسيتمكن مكتشفو الفن من اكتشاف المتحف والأعمال الفنية المعروضة فيه والقصص التي ترويها في أسبوع مليء بالألعاب الاستكشافية التفاعلية، وورش العمل الفنية، والأفلام والأنشطة اليدوية داخل قاعات العرض. إذ سيرافقون المرشد الخاص من المتحف في قاعات العرض ليشاركوا بعد ذلك أفكارهم وتصاميمهم وقصصهم مع زملائهم من مكتشفي الفن.

وسينطلق مكتشفو الفن الصغار كل يوم في رحلة استكشافية مشوّقة داخل قاعات العرض ومتحف الأطفال، مستعينين بخريطة مكتشفي الفن وحقائب ظهر خاصة بهم.

ويواصل الموسم الثاني من برنامج سينمائيات للأفلام إقامة حوار بين السينما وأعمال فنية معروضة في قاعات عرض المتحف. يشمل البرنامج مجموعة متنوّعة من الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقية المناسبة لجميع الأعمار.