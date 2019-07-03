السجن لإمرأة تزوجت رجلين في آن واحد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قضت محكمة مغربية بالسجن لمدة سنتين، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على سيدة مغربية متهمة بالزواج من رجلين في آن واحد.

وبحسب موقع "اليوم 24" وصحف مغربية ووجهت النيابة العامة للزوجة البالغة من العمر 30 عاما، اتهامات بـ"تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب".

وتنحدر المتهمة من حي البساتين في مدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول، وهو صاحب شركة، نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني فهو عسكري برتبة قائد في أوسرد.

وتفجرت الفضيحة بعد خروج الزوج الأول من السجن، ليكتشف أن زوجته رفعت عليه دعوى طلاق لم يحسم فيها، إلا أنها مع ذلك ارتبطت رسميا بزوج ثان يعمل ضابطا في الجيش، وأنجبت منه أبناء، بعدما تمكنت من الإدلاء بشهادة إدارية تفيد أنها لم يسبق لها الزوا