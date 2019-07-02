السيقان السمينة تخفض أمراض القلب

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

قال باحثون من الولايات المتحدة إن النساء كبيرات السن ذوات الدهون الزائدة نسبياً، في سيقانهن، يعانين أقل من أمراض القلب والدورة الدموية، على الأقل بالنسبة للنساء ذوات الوزن الطبيعي، بعد سنوات اليأس. أما إذا كانت هذه الدهون الزائدة في البطن، فإن خطر الإصابة بمثل هذه الآلام يزداد.

وأوضح الباحثون في دراستهم، التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «يوروبيان هيرت جورنال» الأوروبية لأبحاث القلب، أن الكمية الإجمالية للدهون ليس لها تأثير في القلب والدورة الدموية. وقال الباحثون إن الأهم من ذلك هو مكان الدهون الزائدة، وذلك حسبما تبين من الدراسة التي شملت 2683 امرأة.

وتبين من الدراسة، التي أجريت على مدى 18 عاماً، أن ربع النساء اللاتي يحتفظن بالدهون الزائدة في منطقة البطن يواجهن خطراً مضاعفاً، مقارنة بربع النساء اللاتي يحتفظن بدهون زائدة في منطقة الخصر.

أما في ما يتعلق بدهون الساقين، فتبين أن احتمال تعرض النساء اللاتي يحتفظن بدهون زائدة في الساقين لخطر الإصابة بأحد أمراض القلب والدورة الدموية، كان أقل بنسبة 40% من النساء اللاتي يحتفظن بدهون قليلة جداً في منطقة الساقين.