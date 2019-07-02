«صابر 2019» يعيد الرباعي إلى الساحة الفنية بـ10 أغنيات

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

اختار النجم التونسي صابر الرباعي وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، لدعوة جمهوره ومتابعيه إلى الاستماع إلى أغنيات ألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه في الأسواق وعبر المتاجر الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس 4 يوليو الجاري.

وتضم أغاني الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان «صابر 2019» 10 أغنيات جديدة، تنوعت ما بين اللهجات التونسية والمصرية والخليجية واللبنانية، إلى جانب أغنية باللغة العربية الفصحى صاغ كلماتها الشاعر الراحل نزار قباني، فيما تكفل بألحانها الموسيقار د.طلال، ليسلمها للموزع يحيى الموجي. وقد سبق أن طرح النجم التونسي الكليب الغنائي الخاص به في شهر فبراير الماضي تحت إدارة المخرج وليد ناصيف الذي سبق أن تعامل مع الفنان في العديد من الأعمال الفنية الناجحة من قبل لعل أبرزها أغنية «الباب المفتوح» و«أجمل مختصر».

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تعاون الرباعي هذه المرة مع العديد من الشعراء والملحنين في ألبومه الجديد، كالشاعر اللبناني سليم عساف، والتونسيين سليم عبدالله وصابر الزواغي، إلى جانب الشعراء هاني عبدالكريم وسمير زكي، وتركي الشريف، وكل من الملحنين: وليد سعد، وعصام كاريكا، ووليد الشامي، وحسن كامل، وجملة من الموزعين الموسيقيين أبرزهم وليد فايد وسامي معتوقي، في الوقت الذي تحمل أغنيات الألبوم الجديد أغاني بعنوان: كتاب المجروحين، حياتي، عمري الجديد، عسى يومي، اتذكروني، غشاش، مغيار، باي باي، ليلة من العمر، وقصيدة أين أذهب.

ودعا النجم التونسي جمهوره في تونس وعشاقه ومتابعيه في مختلف أرجاء الوطن العربي إلى الاستماع إلى أولى أغاني ألبومه الجديد، التي تحمل عنوان «كتاب المجروحين» عبر تطبيق (deezer) الإلكتروني. في الوقت الذي أعلن النجم العائد بقوة إلى ساحة الغناء العربي هذا الصيف عن انتهائه من تصوير أغنية «باي باي» التي سيطرحها الرباعي باللهجة التونسية ليفاجئ بها مجدداً جمهوره، وذلك بعد النجاحات الكاسحة التي حققها النجم في غناء اللهجة التونسية في أغنية «سيدي منصور» التي يستعيد بها ألقه اليوم ولكن بشكل جديد ورؤية مختلفة في «باي باي»، التي كتب كلماتها ولحنها سليم عبدالله ووزعها سامي المعتوقي، على أن يتم عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع موعد إطلاق الألبوم الجديد.

من جهة أخرى، وبالكثير من الحزن والأسى، شارك الفنان صابر الرباعي، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» أزمة التونسيين، بعد حادثة التفجيرين الانتحاريين المفجعين اللذين طالا أعوان الأمن وعدداً من المدنيين في العاصمة تونس، معرباً عن حزنه الدفين وأسفه العميق من الحوادث الإرهابية التي طالت أمن واستقرار بلده، إذ كتب قائلاً «يوم آخر من أيام تونس، الحزين، رحم الله شهيد الوطن ورزقنا وأهله جميل الصبر واللهم اشف كل الجرحى»، وأضاف «لن يرهبونا ولن ينالوا من عزيمتنا ولا حبنا لأرضنا.. تحيا تونس».

الرباعي دعا جمهوره إلى الاستماع إلى أولى أغنيات الألبوم «كتاب المجروحين».