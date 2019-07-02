مدينة ذكية في تورونتو بكلفة 1.3 مليار دولار

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أصدرت شركة «سايدووك لابس» التابعة لشركة ألفابيت، وثيقة ضخمة مؤلفة من 1524 صفحة تشرح خططها لإنشاء حي ذكي بقيمة 1.3 مليار دولار على مساحة 190 فداناً في تورونتو بكندا. وتشمل خطط التنمية المبتكرة والتسارع الاقتصادي مساحات واسعة من الأراضي غير المطورة بالقرب من ضفاف البحيرة في المدينة.

وترغب شركة سايدووك لابس في تحويل المنطقة إلى مجتمع شامل بأسعار معقولة، وفقاً للموقع الرسمي للشركة. وستركز على اعتماد التقنية الذكية متضمنة الخدمات الرقمية التي تحسن نوعية الحياة، لكن الشركة لم توضح بعد نوع البيانات التي ستجمعها ومازال الغموض يلف صياغة خططها، ما أثار مخاوف النقاد بما يتعلق بخصوصية البيانات والأمن.

ويشمل مبلغ 1.3 مليار دولار الاستثمار في مصنع لإنشاء الأبنية الخشبية، ما يعني اعتماد مواد البناء الخشبية لإنشاء أول المنازل. ويشمل المبلغ تمويلا ائتمانيا اختياريا لتسريع بناء سكك حديدية تصل إلى الواجهة البحرية.

وستتاح نحو 50% من مجموع الوحدات السكنية للإيجار، وستنخفض قيمة الإيجار لنحو 40% منها لتصل إلى أقل من معدلات أسعار السوق. وتعد الشركة بأن خططها ستوفر نحو 44 ألف فرصة عمل وستدر مليارات الدولارات من عائدات الضرائب السنوية مع زيادة إجمالي الناتج المحلي لكندا، وفقاً لتقرير موقع «تورنتو ستار».

وتعرضت خطط شركة سايدووك لابس الضخمة إلى انتقادات كثيرة؛ إذ يشكك البعض في نوع البيانات التي ستجمعها الشركة من السكان الجدد في الحي، فضلاً عن تساؤلات تثار عن الجهة التي ستتحكم بتلك البيانات وتأثير ذلك على خصوصيتهم.

خطط التنمية تستفيد من المساحات الواسعة غير المطورة.