توماس هايزه يفوز بجائزة الفيلم الوثائقي

المصدر: شتوتغارت - د.ب.أ

فاز مخرج الأفلام الوثائقية الألماني توماس هايزه، (63 عاماً)، بجائزة الفيلم الوثائقي للعام الجاري. وحصل هايزه على الجائزة التي تصل قيمتها إلى 20 ألف يورو عن فيلمه «الوطن هو مكان مصنوع من الزمن»، وهو قصة أربعة أجيال من أسرة واحدة عاشت بين مدن فيينا ودرسدن وشرق برلين.

ومنحت الجائزة، مساء أول من أمس، في إطار مهرجان شبكة راديو وتلفزيون جنوب شرق ألمانيا. وحصلت ياسمين هيرولد، وميشائيل دافيد بيميش، على الجائزة التشجيعية للمهرجان عن فيلم «عدن السوداء.. كابوس النفط»، الذي يعرض توثيقاً عن البيئة بين نعمة ونقمة الطاقة الأحفورية.

تمنح جائزة الفيلم الوثائقي في ألمانيا سنوياً منذ 2017، بينما كانت تمنح قبل ذلك كل عامين برعاية ولاية بادن فيرتمبرغ.