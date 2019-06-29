«معبر المشاة» يلوّن موسم جدة التاريخية

المصدر: جدة - الإمارات اليوم

يضم موسم جدة التاريخية، بالاشتراك مع قطاعات الفن والثقافة السعودية، العديد من الأنشطة كجزء من الأنشطة الرئيسة للموسم، التي تتنوع بين المعارض والعروض الفنية في الشوارع والمنشآت. ويقود المجلس الفني السعودي أحد هذه الأنشطة المثيرة للاهتمام، التي يطلق عليها «معبر المشاة»، وهي تدخلات إبداعية للفنان كارلوس كروز دياز، تسمح بدمج الأعمال الفنية في الأماكن والمساحات الحضرية، وبالتالي تشجيع الجمهور على التفاعل في تجربة جديدة من المؤثرات البصرية أثناء استكشاف المدينة بأسلوب فريد.

وأعيد إنشاء المسارات داخل منطقة البلد، باستخدام أدوات وعناصر فنية متنوعة، ما يسمح للجمهور بالتفاعل.

وسيتم إكمال الأعمال الفنية «معبر المشاة» بشكل جزئي، مع دعوة الجمهور للانضمام واستكمال بقية العمل الفني. والحقيقة المثيرة للاهتمام في هذه الأعمال الفنية هي أن الألوان ستتغير باستمرار مع تغير الوقت خلال اليوم، أو حيث يقف المارة. وأكد كارلوس كروز دياز أن فن الشارع يتغير ويتطور باستمرار، كما لا يخلو من عنصر المفاجأة. وأضاف أن الزوار سيتمكنون من أن يكونوا جزءاً من هذا العمل الإبداعي في الساحة بجوار بيت الجفالي.