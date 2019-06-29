النقل بالقوارب.. جديد «أوبر» في لاغوس

المصدر: لاغوس - د.ب.أ

تخطط شركة «أوبر تيكنولوجيز» لخدمات النقل لإطلاق خدمة لنقل الركاب بالقوارب في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، وأكبر مدنها، للتغلب على الازدحام المروري. وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة أوبر، بروكس إنتويسل، أول من أمس، إن شركة خدمات النقل تجري محادثات مع حكومة ولاية لاغوس والسلطات التنظيمية لبدء خدمات أوبر للنقل بالقوارب في الممرات المائية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

وأضاف: «نحن نعلم أن حركة المرور ذات أولوية، ونعتقد أننا نستطيع المساعدة بهذا الصدد. إننا نجري مناقشات جيدة ومثمرة مع المنظمين حالياً، وهذا ما نقوم به». ولم يحدد المسؤول التنفيذي موعداً لبدء الخدمة.