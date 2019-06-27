تغريم شركة أسترالية بسبب بيعها قطعاً أثرية مزيفة

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

غرّمت محكمة أسترالية شركة زعمت أنها تبيع قطعاً فنية أصلية خاصة بالسكان الأصليين، بينما هي في الواقع مزيفة مصنوعة في إندونيسيا، مبلغاً قدره 2.3 مليون دولار أسترالي (1.6 مليون دولار أميركي) في حكم قضائي تاريخي.

وخلصت المحكمة الاتحادية الأسترالية إلى إدانة شركة «بيروبي آرت»، التي لم تعد قائمة حالياً، بانتهاك قانون المستهلك، وعمل تقديم زائف أو مضلل للعملاء بشأن منتجاتها، في أكتوبر الماضي.

وقالت القاضية، ميليسا بيري، في حكمها، أمس: «أعتقد أن فرض غرامات إجماليها 2.3 مليون دولار متناسب وعادل، في ما يتعلق بسلوك شركة بيروبي».

وأضافت أن الغرامة تهدف إلى ردع المشغلين الآخرين عن تقويض صناعة فنون السكان الأصليين الحقيقية، وفقاً لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC.

وباعت الشركة أكثر من 50 ألف قطعة، على مدار عامين ونصف العام، في الفترة من 2010 إلى 2017.

وفي بيان مشترك، قال فنانون ينتمون للسكان الأصليين في أستراليا وناشطو حقوق الطبع والنشر وخبراء قانونيون، إن فناني السكان الأصليين بحاجة إلى مزيد من الحماية، داعين إلى قوانين أكثر صرامة ضد طرح الفن المزيف.