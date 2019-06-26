مبيعات المراوح ترتفع في ألمانيا بسبب موجة الحرارة

المصدر: دوسلدورف (ألمانيا) - د.ب.أ

كشفت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر «ميديا ماركت - زاتورن» للإلكترونيات في ألمانيا عن أن كثيراً من المستهلكين يشترون مراوح تهوية حالياً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. وقالت متحدثة باسم الشركة، أمس، إنه يمكن أن ينفد أنواع المراوح قريباً، وأوضحت: «بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، فإننا نفترض أن الاهتمام بهذه المنتجات سيزيد مرة أخرى بشكل واضح».

بينما قالت متحدثة باسم سلسة متاجر «ريئال» بألمانيا إن مبيعات المراوح زادت لديها أيضاً بشكل واضح خلال الأيام الماضية، لكنها أشارت إلى أنه لايزال هناك ما يكفي من البضائع في المتاجر.

ووصلت المراوح العمودية إلى المركز الثالث بين أكثر السلع الإلكترونية مبيعاً في قوائم موقع «أمازون».

وتعد المراوح وسيلة التهوية الأكثر انتشاراً في ألمانيا، إذ يفضلها معظم العملاء. وفي المقابل، فإن عدد المكيفات محدود. وبحسب معهد أبحاث الاقتصاد بمدينة إيسن، فإن 4% فقط من المنازل بألمانيا تستخدم تكييفاً.