«بيوفابريك» تحوّل النفايات البلاستيكية إلى وقود

المصدر: دريسدن (ألمانيا) - د.ب.أ

قالت شركة «بيوفابريك» الألمانية الناشئة، أمس، إنها مستعدة لبدء إنتاج الوقود من النفايات البلاستيكية، بعد ست سنوات من البحث.

وأفاد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، «أوليفر ريدل»، بأن الإجراء سيسمح لهم بتحويل كيلوغرام واحد من النفايات البلاستيكية إلى لتر واحد تقريباً من الوقود. وقال خبير النفايات في الجامعة التقنية بمدينة دريسدن، رومان ماليتس، إنه «إذا أمكن تنفيذ ذلك، فسيكون هذا الإجراء نهجاً قابلاً للتطبيق لتوفير مصادر طاقة مستدامة»، مشيراً أن أبحاثاً أجريت، أخيراً، أظهرت أن التطبيق التقني لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود يعدّ «أمراً صعباً».