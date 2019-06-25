بالصور.."الرجل الشجرة" يطلب بقطع يديه: 25 عملية لم تنفع

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

طالب رجل من بنغلاديش يعرف باسم "الرجل الشجرة" عبر الإنترنت، ببتر يديه، جراء مرض جلدي نادر للغاية، في محاولة يائسة لتخفيف الألم.

وخضع أبول باجندر، البالغ من العمر 28 عاما، لـ25 عملية جراحية منذ عام 2016، في محاولة لعلاج حالة وراثية نادرة، تسمى "خلل تنسج البشرة الثؤلولي"، والتي تسبب نموا يشبه الخشب على يديه وقدميه.

وفي عام 2017، اعتقد الأطباء أنهم عالجوا المرض بعد إزالة نحو 5 كلغ من الثآليل الضخمة في يديه، ولكنه تعرض لانتكاسة في أيار من العام الماضي، شهدت عودة الحالة المرضية إليه.

وعاد ياجندر، وهو أب لطفل واحد، إلى مستشفى دكا الطبي الجامعي (DMC)، مع نمو لهذه الثآليل في يديه وقدميه مجددا.

وصرح باجندر لوكالة فرانس برس: "لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن، لا أستطيع النوم ليلا، طلبت من الأطباء قطع يدي حتى أتمكن من الحصول على بعض الراحة على الأقل".

ومن المعروف أن هناك أقل من 6 أشخاص في العالم يعانون من هذه الحالة، وسبق لمستشفى دكا الطبي الجامعي أن عالج فتاة من بنغلاديش تعاني من المرض نفسه في عام 2017، إلا أن وسائل الإعلام الهندية ذكرت أن حالتها ساءت بعد العملية.