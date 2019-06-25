مصابيح ذكية تبث البيانات والإنترنت عبر الضوء

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أعلنت شركة سيغنيفاي للأجهزة الإلكترونية الذكية، تجربة جديدة لتقنية مستقبلية على مبدأ إنترنت الأشياء، وهي مصباح كهربائي ذكي يبث البيانات عبر الضوء.

وكشفت الشركة عن تقنية اسمها «ترولايفاي»، وهي مصباح ذكي يبث البيانات باستخدام الضوء بدلاً من تقنية «الواي فاي» التقليدية. وقالت أوليفيا تشيو، رئيسة قسم الابتكار في شركة سيغنيفاي، في بيان صحافي، «أي ضوء قد يصبح مصدراً للاتصال بالإنترنت». وتتيح التقنية الموجودة في المصباح، واسمها (لاي فاي)، نقل البيانات من مصباح السقف إلى هاتفك الذكي أو حاسوبك المحمول بسرعة تصل إلى 150 ميغابت في الثانية، أي بسرعة الإنترنت اللاسلكي التقليدي تقريباً. وسيتطلب الاتصال بالإنترنت، مصباح إرسال واستقبال، ومفتاح وصول يربط في منفذ «يو إس بي». وتمتاز هذه التقنية بأنها لا تتأثر بعدد الأجهزة المتصلة التي تشترك بطيف الترددات الراديوية ذاته، ولذلك ستكون مناسبة للأماكن المزدحمة مثل مكاتب العمل.

وبزغت الفكرة في عام 2011، عندما ألقى هارالد هاس، مخترع تقنية الـ«لاي فاي»، محاضرة ضمن برنامج تيد توكس لمشاركة الأفكار، وتخيل مستقبلاً يستطيع فيه كل مصباح كهربائي نقل البيانات.

ووفقاً لموقع «ذا فيرج»، لم تنطلق التقنية بصورة مناسبة، فمن معوقاتها ضرورة وصل قطعة إضافية إلى كل جهاز إلكتروني، وانقطاع الإشارة في الظل. ويرى البعض أن الانتشار المحدود للتقنية قد يكون إيجابياً، وخصوصاً في الاستخدامات الأمنية.

التقنية الجديدة تنقل

البيانات من مصباح

السقف إلى هاتفك

الذكي أو حاسوبك

المحمول بسرعة 150

ميغابت في الثانية.