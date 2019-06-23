الملياردير سوروس ينال جائزة لتعزيز العلم في فيينا

المصدر: فيينا - د.ب.أ

نال الملياردير الأميركي، جورج سوروس، جائزة شومبيتر في فيينا تقديراً لـ«التزامه بالحرية وتقدم العلم».

وكان الرجل المجري المولد الناجي من الهولوكوست، قد شارك في تأسيس الجامعة الأوروبية المركزية، التي اضطرت أخيراً إلى نقل بعض برامجها من بودابست إلى فيينا نتيجة للضغوط السياسية، من جانب حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.

وبمساعدة منظمته الإنسانية، يدعم سوروس العديد من المنظمات المدنية التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء.

وقال سوروس لدى تسلمه الجائزة: «أعتقد أن الجامعة الأوروبية المركزية ستجد بيئة محفزة وإسهاماً مهماً».

وتمنح جائزة شومبيتر منذ عام 1991 تقديراً للإسهامات الإبداعية في مجالات الاقتصاد والسياسة والعلم.