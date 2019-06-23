فرنسا تمنح إلتون جون وسام جوقة الشرف

المصدر: باريس - د.ب.أ

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس، لنجم الغناء البريطاني إلتون جون. وقال ماكرون، مساء أول من أمس، في قصر الإليزيه، إن هذا التكريم يأتي تقديراً لإسهامات جون الفنية، وفي مجال علاج فيروس «إتش أي في» المُسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز). ومنح الرئيس الفرنسي (41 عاماً) الجائزة المرموقة لجون خلال عيد الموسيقى، الذي يجري الاحتفال به سنوياً في مختلف أنحاء فرنسا. وأعرب إلتون جون (72 عاماً) عن سعادته بهذا التكريم قائلاً: «لدى علاقة حب كبيرة بفرنسا. لدي منزل هنا». يذكر أن هذا التكريم ليس الأول من نوعه لإلتون جون الذي يشتهر بأغانياته الناجحة، منها أغنية «روكيت مان» و«كاندل إن ذا ويند». ففي عام 1998، منحته الملكة اليزابيت الثانية، ملكة انجلترا، لقب فارس، ومنذ ذلك الحين يطلق عليه لقب «سير».