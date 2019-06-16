باسم سمرة يصوّر «بت القبايل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ الفنان باسم سمرة تصوير مشاهده في مسلسل «بت القبايل»، في القاهرة، وهو العمل الذى يطرح إحدى القضايا المهمة، وهي «الأخلاق» في ظل الظروف التى نعيشها الآن والعودة إلى الأصول، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض العمل. ويناقش المسلسل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التلفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل. يذكر أن «بت القبايل» بطولة سمية الخشاب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة ونضال الشافعي ومحمود عبدالمغني وأنوشكا وسهر الصايغ ورندا البحيري ومدحت تيخا وسميرة عبدالعزيز وأشرف عبدالغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوي.