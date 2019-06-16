عالم روسي يتعهد باستخدام تقنية لتعديل موروثات الأجنة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أعرب باحثون من جميع أنحاء العالم عن صدمتهم، بعد الإعلان عن تجربة العالم الصيني هِي جيَنكوي، واستخدامه لتقنية كريسبر لتعديل جينات الأجنة.

ودعوا إلى إيقاف أي تجارب مماثلة، لكن هذا لن يمنع دينيس ريبريكوف من إجرائها، إذ صرح لمجلة نيتشر عن خططه لتعديل جينات الأجنة مع نهاية العام الجاري، وقال «أنا منبهرٌ جداً بهذه الفكرة». ويخطط ريبريكوف لتعديل الجين سي سي آر5، وهو الجين ذاته الذي استهدفه العالم الصيني، والذي يمكن أن يمنح الأطفال مناعة ضد فيروس نقص المناعة البشري، لكن الخبراء يرون أن المخاطر والآثار المجهولة لهذه التجربة - ومنها احتمال الوفاة المبكرة - تفوق إلى حد كبير أي فوائد محتملة. وقالت جنيفر داودنا، أحد مطوري تقنية كريسبر - كاس 9 لمجلة نيتشر: «تقنية كريسبر ليست جاهزة بعد لمثل هذه التجارب، ولا يفاجئني الإعلان عن إجرائها، لكنه أمرٌ مقلق ومخيب للآمال». وقالت ألتا شارو، عالمة أخلاق العلوم الحيوية والعضو في اللجنة المشرفة: «إجراء هذه التجارب خطوة غير مسؤولة في هذا الوقت، قبل اتضاح محاسنها من عيوبها».

• المخاطر والآثار المجهولة لهذه التجربة تفوق - إلى حد كبير - أي فوائد محتملة.