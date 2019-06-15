كوبا جودينج جونيور متهم بالتحرّش

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت شرطة مدينة نيويورك الأميركية إن الممثل كوبا جودينج جونيور، الحاصل على جائزة الأوسكار، اتهم من قِبَل امرأة بأنه تحرش بها في مطعم بمانهاتن، مطلع الأسبوع الماضي.

وقال مكتب الشؤون العامة في إدارة الشرطة إن جودينج جونيور، الذي شارك في بطولة فيلم «جيري ماجواير»، سلم نفسه للشرطة.

وقال مارك هيلر، محامي جودينج جونيور، إنه «على ثقة تامة بتبرئة ساحة موكله».

وذكر المحامي أنه شعر بالصدمة، لأن القضية تحركت بعد أن قدم للشرطة شريطاً من كاميرات المراقبة الأمنية من المطعم، وقال المدعي العام إنه لم يظهر أي سلوك إجرامي من جودينج جونيور.