5 ملامح من مفاجآت صيف دبي

المصدر: الامارات اليوم - دبي

مع اقتراب موعد انطلاق الدورة 22 من مفاجآت صيف دبي، تسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على أبرز العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية وخيارات المطاعم، التي تنتظر المقيمين والزوّارعلى مدى ستة أسابيع في الفترة من 21 يونيو إلى الثالث من أغسطس المقبل.

وتقدّم مفاجآت صيف دبي مجموعة مدهشة من العروض الترويجية والتجارب والفعاليات الترفيهية، التي ستمنح المقيمين والزوّار أجمل الأوقات أثناء وجودهم في دبي خلال الصيف، من العروض الخاصة على أسعار الإقامة في فنادق خمس نجوم، إلى الوجهات الترفيهية التي تناسب الأطفال والكبار. وفي ما يلي ستة ملامح عن المهرجان من المفيد معرفتها:

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