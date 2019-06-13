659 متسلقاً صعدوا «إيفرست» في موسم الربيع

المصدر: كاتمندو - د.ب.أ

أعلنت هيئة السياحة النيبالية، أمس، أن نحو 659 متسلقاً صعدوا إلى قمة جبل إيفرست خلال موسم الربيع.

وأوضحت الهيئة أن 378 موظفاً، معظمهم من أفراد جماعة الشيربا، أرشدوا المتسلقين إلى أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي في الفترة من 15 - 27 مايو الماضي.

وحاول المئات من المتسلقين صعود إيفرست، وقمم أخرى في الهيمالايا بين شهري مايو الماضي ويونيو الجاري.

وصعد قمة إيفرست بنجاح نحو 5000 شخص، في حين توفي أكثر من 300 شخص أثناء محاولتهم تسلق الجبل.

يشار إلى أن حالات الوفاة أثناء تسلق الجبل تزايدت خلال موسم التسلق هذا العام.