عالم مدهش يعود بمفاجأة للعائلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة هذا الصيف في دورته الـ20 ليضفي أجواء المرح على زوّاره خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 17 أغسطس المقبل في القاعات 3-7 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح عالم مدهش، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام لزواره فرصة الدخول المجاني، بالتزامن مع انطلاق مفاجآت صيف دبي، الحدث المهم ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يضم كذلك مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض على مستوى الإمارة.

ويعد عالم مدهش بتقديم تجربة فريدة لزوّاره من العائلات والأطفال، من خلال ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية وغير ذلك الكثير من العروض الجذابة التي تناسب العائلات. كما يعتبر الدخول المجاني لهذه الوجهة العائلية أهم ما يميز دورة هذا العام