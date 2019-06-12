مزرعة حشرات تهدف إلى جعل البروتين أكثر استدامة

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

افتتح ملك هولندا فيليم ألكسندر، أمس، واحدة من أحدث مزارع الحشرات في أوروبا، وهي صناعة متنامية تعتقد هولندا أنها ستساعد على الحفاظ على استدامة إنتاج البروتين في المستقبل.

وستكون المزرعة هي الأولى من نوعها لإنتاج كميات كبيرة من علف الحيوانات الغني بالبروتين من الحشرات، وذلك في المقام الأول، عن طريق تربية يرقات ذباب الجندي الأسود، وفقاً لشركة «بروتيكس» التي تدير المزرعة والمصنع الملحق بها.

ويمكن أن يقطع العلف شوطاً طويلاً في جعل إنتاج اللحوم والأسماك والبيض أكثر استدامة.

وتعد الحشرات، مثل ذباب الجندي أو ديدان الطحين، مصدراً بديلاً واعداً للبروتين، وفقاً لوزارة الزراعة الهولندية. وحضرت وزيرة الزراعة الهولندية كارولا شوتين، الافتتاح أيضاً في مدينة بيرغن أوب زوم جنوب هولندا.

وتعد شركة «بروتيكس» أكبر مربي الحشرات في العالم، وتنتظر سوقاً متنامياً، إذ أصبح العملاء أكثر وعياً من الناحية البيئية.