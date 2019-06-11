«تيك توك».. منصة للتنوع الثقافي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بالتعاون مع منصة «تيك توك»، دعوة لمصممي الفيديوهات القصيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة بمسابقة إبداعية تشكل جزءاً من رؤية الدائرة واستراتيجيتها في استقطاب الزوار، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة للزائرين القادمين من الخليج، إضافة إلى متابعة العمل بهدف الوصول إلى أسواق جديدة. وكانت المسابقة الإقليمية قد أطلقت في السابع من يونيو الجاري، لتحفز المبدعين على تحميل مقاطعهم المصورة، التي تبرز التنوع الثقافي في دبي، وطابعها المميز.

ويتوفر تطبيق «تيك توك» ضمن 150 سوقاً، وبـ75 لغة، حيث يقدم ملصقات خاصة ومقاطع موسيقية وفلاتر مستوحاة من منطقة الشرق الأوسط، ومدعومة باللغة العربية.

وسيفوز الفيديو الحائز أكبر عدد من الإعجابات بمجموعة من الجوائز القيمة، التي تتضمن إقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق كمبينسكي مول الإمارات، وقسائم تسوق لأشهر العلامات التجارية الموجود في المول، وتذكرة لحضور استعراضات تحبس الأنفاس مع «لا بيرل». فيما ينال صاحب المركز الثاني قسائم تسوق وتذاكر دخول إلى أبرز الأماكن السياحية في دبي. وتتاح هذه الفرصة النادرة للفوز بالجوائز إلى يوم بعد غد، حيث يمكن المشاركة في المسابقة مع إضافة الوسم #ThisisDubai.