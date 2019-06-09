أنجيلينا تواسي لاجئين من فنزويلا

المصدر: لاجواجيرا (كولومبيا) - رويترز

زارت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي، بوصفها المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مخيمات اللاجئين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، أول من أمس.

وتزامنت الزيارة مع إعلان الأمم المتحدة أن أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي فروا من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلادهم. ووفقاً لأحدث إحصاءات، تصدرت كولومبيا الدول المستضيفة، إذ وصلها نحو 1.3 مليون منهم، تليها بيرو وتشيلي والإكوادور والبرازيل والأرجنتين.

وتحدثت أنجيلينا الحائزة جائزة أوسكار، مع اللاجئين، واستمعت إلى رواياتهم.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول من أمس، فتحاً جزئياً لحدود بلاده مع كولومبيا.