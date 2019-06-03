«حجر باليرمو» منقوش بمظاهر الأعياد في مصر القديمة

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

عرفت مصر القديمة مظاهر الأعياد منذ عصور ما قبل التاريخ، ويُعَدُ «حجر باليرمو»، المكون من أجزاء عدة، يوجد أكبرها بمتحف مدينة باليرمو الإيطالية، أقدم وثيقة تسجل مظاهر الاحتفال بالأعياد لدى قدماء المصريين.

وقال الباحث الأثري المصري، فرنسيس أمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إن حجر باليرمو، الذي يعد من أهم القطع الأثرية المصرية القديمة، هو بمثابة سجل للأعياد والاحتفالات والأحداث التي جرت في عهد كل ملك من ملوك الفراعنة.

وأضاف أن الحجر الذي يوجد بعض قطعه أيضاً في المتحف المصري بالقاهرة، وأحد متاحف العاصمة البريطانية لندن، يحوي قائمة بملوك وحكام مصر القديمة.

وأضاف أن هناك نصوصاً أخرى تسجل أعياد الفراعنة، مثل تلك الموجودة في معبد هابو في غرب مدينة الأقصر.