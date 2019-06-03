وفاة مخترع شريط النطاق الأمني

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

توفي مخترع الشريط الأمني ذي اللونين الأحمر والأبيض لتطويق الأحداث الأمنية، الألماني فيرنر شبورليدر عن عمر بلغ الـ93 عاماً.

وقالت شركة «بي إيه إس» من مقرها في هانوفر أول من أمس، على موقعها بشبكة الإنترنت، إن شبورليدر رئيس مجلس إدارتها توفي في 21 من مايو الماضي.

وفي نعي لابنته هايكه قالت باسم جميع العاملين بالشركة: «نودع بامتنان كبير رجلاً ذا قلب كبير، هو مؤسس شركتنا، وموجّهها وشخصية مؤثرة على من يتعامل معه».

وتمتد قائمة مخترعات شبورليدر لتشمل عدداً كبيراً من الأجهزة المهمة، منها خدمات ضرب نطاق أمني على مكان ما، والمصباح الرعاش للتحذير من الخطر، ومضخة الماء ضد حرائق الغابات وغيرها.

وتعتبر شركته رائدة على مستوى ألمانيا في تأمين مواقع البناء داخل منطقة ما.

وكانت فكرة شريط النطاق الأمني الأحمر والأبيض خطرت ببال المخترع الهانوفري أثناء نشره للغسيل بحسب أقواله، إذ جاء بقطعتين من البلاستيك باللونين وعلقهما على حبل الغسيل؛ وبهذا تم الاختراع.