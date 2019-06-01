باريس تحظر التدخين في 52 حديقة عامة

المصدر: باريس - د.ب.أ

بدأت العاصمة الفرنسية باريس، أمس، تطبيق قواعد جديدة خاصة بالتدخين في الحدائق العامة. وأعلنت سلطات المدينة أنه بداية من أمس سيتم حظر التدخين في 52 من المتنزهات والحدائق العامة في أنحاء العاصمة، تمثل 10 من المساحات الخضراء بها.

وقالت السلطات إن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل من باريس «عاصمة أكثر ترحيباً وصلاحية للتنفس».

وتصل الغرامة على مخالفة القواعد الجديدة إلى 38 يورو (42 دولاراً).

ولن يسري الحظر على الحدائق الكبيرة، التي تعج بالمتنزهين والباحثين عن المرح خلال أشهر الصيف.

ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي، زاد معدل التدخين اليومي في باريس في عام 2014 بشكل طفيف عن متوسط المعدل الأوروبي، وكان أعلى من نظيره في الدول الأخرى بغرب القارة.

وذكرت السلطات الصحية في فرنسا في وقت سابق، أن عدد الذين يدخنون بشكل يومي وصل إلى 6ر1 مليون مدخن منذ عام 2016، أي نحو 4ر25% من عدد السكان.