3 مبدعات إماراتيات: نبني على منجز ثري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت ثلاث مبدعات إماراتيات، أنهن يكتبن ليحققن ذواتهن ويعبرن عن أصواتهن الخاصة، مشيرات إلى وجود نماذج قصصية وروائية محلية رائدة، كما أن الواقع الثقافي يشهد زيادة في أعداد الكاتبات المميزات. واستعرضت إيمان اليوسف، وصالحة عبيد، ونادية النجار، خلال جلسة بعنوان «الرواية الإماراتية الآن» ضمن فعاليات معرض الكتاب الإماراتي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في دورته الأولى، تجاربهن في الكتابة، وتاريخ الرواية المحلية ودورها في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وقالت إيمان اليوسف، صاحبة المجموعة القصصية «الطائر في حوض الأسماك»، ورواية «حارس الشمس» إنه لا يمكن أن تنهض تجربة أدبية إبداعية بمعزل عن سابقتها، مضيفة: «لا يمكن القول إن التجربة المحلية تراكمية، كما لا يمكن القول إنها غير ذلك، ما نكتبه اليوم كتب سابقاً، الجميل في الأدب هو أنك لا تستطيع أن تقدم تجربة فريدة بمعزل عما قدم من قبلك، لكن في كل الأحوال والأشكال الإبداعية والأجناس الكاتب يقدم تجربته الذاتية، ويعبر عن كينونته، فالعالم هو سرد للحكايات، وكلنا نعيش في قصة». وفي ما يتعلق بارتباط القصة بالرواية والعكس، لفتت اليوسف إلى أن لكل منهما عالمها الخاص: «الرواية لها رهبة، عوالم متداخلة، شخصيات، حبكات مكثفة، القصة مختلفة، هي ومضة سريعة من الحكاية، سرد مكثف وسريع يخلو من الإطالة والعوالم المتداخلة، والكثير يعتقد أن كتابة القصة أمر هيّن بل هي على العكس تماماً، إذ تحمل تحديات أكبر من الرواية».

من جهتها، أكدت صالحة عبيد، مبدعة رواية «لعلها مزحة»، ومجموعة «خصلة بيضاء بشكل ضمني»، وجود نماذج روائية إماراتية رائدة، مستشهدة بالمجموعة القصصية التي صدرت للكاتب عبدالله صقر عام 1971. وأضافت «المجموعة هذه عبّرت عن صوت مرحلة، عن تاريخها، ومكانها، ولا يمكن لي أنا ككاتبة أن أتجاوزه، على العكس أنا أبني على ما قدمه لي، وأستفيد منه، وأوظفه كيفما استطعت، ودوري هو أن أجعل القارئ يرى من خلال ما أكتبه الواقع الذي أعيش به، وأطمح لأن أجعله يلمس الزمان الذي عشته». وأشارت إلى أن الرواية هي مجتمع كامل يحتوي تفاصيل تتقاطع مع العالم الذي نعيشه بكل متغيراته وأفكاره وظروفه، ولها أدواتها كما للقصة أدواتها، وهذا ما يميز الجنسين.

من جانبها، أشارت الروائية نادية النجار، صاحبة رواية «مدائن اللهفة» والعديد من الأعمال الأخرى والموجهة للأطفال، إلى أن التجربة الروائية في الدولة رائدة، مشيرة إلى أن رواية «شاهندة» التي قدمت عام 1971 واحدة من الأعمال البارزة التي تدل على هذا الواقع المتطور والثري. وتابعت: «أسعى في مشروعي الخاص إلى أن أستند إلى كل ما كتب، ودائماً ما أسأل نفسي أين موقعي في المشهد الثقافي وما الدور الذي يجب عليّ أن أقدمه لأخدم هذا الواقع وأثريه؟ وأرى أن هذا الواقع الثقافي يشهد زيادة في أعداد الكاتبات المميزات، وهذا أمر غاية في الأهمية، فالعمل الإبداعي منظومة متكاملة، وأنا لا أعمل ولا أكتب وحدي».

فكرة مغلوطة

قالت الروائية نادية النجار، «هناك فكرة مغلوطة عن أن الكاتب عليه أن يبدأ من القصة ليصل إلى الرواية، هذا أمر غير صحيح، القصة تختلف تماماً عن الرواية، سواء على صعيد الشخصيات أو الحبكة وغيرها، ولابد أن يمتلك الكاتب أدواته الخاصة للعمل على مشروعه الإبداعي الخاص، وأرى أن الكاتب الجيد عليه أن ينطلق في منجزه الأدبي من الإنسان ويصل به للإنسان».

الواقع الثقافي في الإمارات يشهد زيادة في أعداد الكاتبات المميزات اللاتي يعبرن عن ذواتهن.